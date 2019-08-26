اختتام الدورة الـ26 لمعرض بكين الدولى للكتاب

اختتمت الدورة الـ26 لمعرض بكين الدولي للكتاب يوم الأحد مع عقد إجمالي 5996 صفقة في تجارة حقوق النشر المحلية والأجنبية، بزيادة 5.6 في المائة على أساس سنوي.



واجتذب المعرض الذي استمر لخمسة أيام أكثر من 2600 ناشر من 95 دولة ومنطقة في العالم.



وأثبتت الكتب التي تنقل الثقافة الصينية عبر الفنون أو التعابير وتستهدف القراء الدوليين، حضورا وشعبية بين الناشرين الأجانب.



وأقيم معرض خاص بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أثناء المعرض، حيث عرض فيه عدد كبير من الكتب والمجلات المختارة التي تعرض تطور الدولة وتنمية صناعة النشر فيها على مدار العقود السبعة الماضية.



وفي الوقت نفسه، أقيمت أثناء المعرض أكثر من 1180 فعالية ثقافية جذبت حوالي 320 ألف زائر.



وحقق المعرض نتائج مثمرة في قطاعات مثل تصدير حقوق النشر وإصدار كتب باللغات الأجنبية وتعزيز الإنتاج والتعاون الإستراتيجي.