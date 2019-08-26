ارتفاع أسعار معظم السلع الإنتاجية فى الصين

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء، أن معظم السلع الإنتاجية في الصين التي تراقبها الحكومة قد سجلت أسعارا أعلى في منتصف أغسطس مقارنة بالأيام العشرة الأولى من ذات الشهر.



ومن بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 21 سلعة ارتفاعا في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 20 سلعة انخفاضا في الأسعار وبقيت 9 سلع دون أن تتغير أسعارها، بحسب المصلحة.



وتستند القراءة، التي تصدر كل 10 أيام، على مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.