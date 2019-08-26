مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 أخرين فى حادث بالصين

ذكرت السلطات المحلية اليوم الاثنين، أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 اخرين بعد انقلاب حافلة على طريق سريع بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.



ووقع الحادث نحو منتصف ليل الاثنين على طريق شنيانغ - هايكو السريع بقسم مدينة يانغجيانغ، وفقا لما ذكرته إدارة الإعلام في بلدية يانغجيانغ.



وكانت الحافلة المكونة من 44 مقعدا تحمل على متنها 47 شخصا عند وقوع الحادث، حيث توفي 6 أشخاص في موقع الحادث وتوفي شخص آخر في المستشفى، وأصيب 11 شخصا بإصابات طفيفة.



وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة التداعيات، يذكر ان حوادث الطرق الصين وحوادث السيارات منتشرة جدا في الصين بسبب الازدحام وعدم جهوزية بعض الطرق.