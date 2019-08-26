شيلى تبحث مع الصين تعميق الثقة والتفاهم المتبادل

تهدف شيلي إلى تعميق أواصر الثقة والتفاهم المتبادل مع الصين من خلال النسخة الخامسة المرتقبة من أسبوع شيلي في الصين، حسبما ذكر مسؤولان رفيعان.



وصرح وزير الزراعة الشيلي أنطونيو والكر لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "جميع النقابات الزراعية في شيلي ستأتي معنا إلى الصين، مثل الجمعية الوطنية للزراعة وجمعية مصدر الفاكهة ونقابات اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها".



وذكر والكر، الذي كان بمدينة بويرتو فاراس جنوب شيلي لحضور الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه خلال هذا الحدث المخصص لترويج الصادرات، الذي سيتم عقده في بكين وشانغهاي ابتداء من يوم الأربعاء القادم، سيجتمع الوفد أيضا مع السلطات المحلية.



وأضاف الوزير "سنواصل تعزيز العلاقات (مع الصين)، وكما يقول السفير الصيني لدى شيلي، فإن هذه العلاقة قد بدأت للتو، ولدينا مجال كبير للنمو ولدينا أمور كثيرة لنفعلها في المستقبل".