عمدة أثينا الجديد يتعهد بتجديد حيوية المدينة

أدى العمدة الجديد لمدينة أثينا كوستاس باكويانيس اليمين الدستورية، في مراسم مفتوحة جرت في حديقة أكاديمية أفلاطون، وتعهد بالعمل الجاد لتجديد حيوية المدينة أمام سكانها وزوارها.



وفي موقع أسس فيه الفيلسوف أفلاطون عام 387 قبل الميلاد، أول جامعة بالعصور القديمة، تعهد مسؤولو المدينة الذين تم انتخابهم في جولتين من الانتخابات المحلية (25 مايو و2 يونيو)، بخدمة الناس.



وهذه أول جولة من سلسلة مراسم مقرر إجراؤها باليونان هذا الأسبوع، مع تولي مثل هؤلاء المسؤولين المحليين مهامهم رسميا، بدءا من أول سبتمبر المقبل.



وقال عمدة أثينا أمام حشد من سكان المدينة "اليوم، أشعر بشرف كبير في حياتي حتى الآن، لأدائي اليمين كعمدة رقم 46 لأثينا. وأتعهد بأنه خلال السنوات الأربع المقبلة، لن أكون حاكما، بل خادما لسكان أثينا".



وأضاف "نريد أن نقدم أثينا كمدينة جديدة ومتطورة وحاضرة أوروبية، أي مدينة آمنة ومنيرة، تتمتع بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، مدينة لا يتعب المرء من العيش فيها، بل يحب العيش فيها. نريد مدينة فيها مكان للجميع، مدينة توحدنا جميعا".