سامسونج تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث صحة العلامات التجارية

تم إدراج شركة سامسونج للإلكترونيات ضمن المراكز الخمسة الأولى في القائمة السنوية لمؤشر صحة العلامات التجارية على مستوى العالم.



وأظهرت نتائج مؤشر يوغوف (YouGov) لصحة العلامات التجارية مؤخرا أن شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية جاءت في المركز الرابع في تصنيف عام 2019.



واستند المؤشر إلى استطلاعات الرأي عن العلامات التجارية التي أجريت في 30 دولة في العالم في الفترة ما بين يوليو من العام الماضي إلى يونيو من العام الجاري، وشمل الاستطلاع انطباعات المستهلكين عن العلامة التجارية بشكل عام من ناحية الجودة والقيمة والانطباع والسمعة والرضا العام وعما إذا كانوا سيقومون بترشيحها للآخرين.



وانخفضت سامسونج من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز الرابع هذا العام، غير أنها تعتبر العلامة التجارية الآسيوية الوحيدة التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى على القائمة.



في حين تصدرت جوجل التصنيف بدون أي تغير عن العام الماضي، وتليها "واتس آب" - تطبيق المراسلة الفوري - ويوتيوب.



ومن بين الشركات الآسيوية، احتلت شركة يونيقلو(UNIQLO) اليابانية للملابس المركز الـ12، وشركة المراعي (Almarai) السعودية للمنتجات الغذائية المركز الـ15، وتلتها شركة باناسونيك اليابانية في المركز الـ16 وشركة "إل جي للإلكترونيات في المركز الـ18.