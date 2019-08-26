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عالم

الجيش الكورى الجنوبى ينهى تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو اليوم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت القوات البحرية اليوم الإثنين أن كوريا الجنوبية تستكمل اليوم التدريبات العسكرية للدفاع عن جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق البلاد في بحر الشرق لليوم الثاني والأخير، وسط تصاعد التوترات مع اليابان بسبب الخلافات التاريخية والتجارية.

وبدأت التدريبات المنتظمة والتي تستمر لمدة يومين، على أوسع نطاق لها على الإطلاق يوم أمس الأحد، بمشاركة جميع القوات المسلحة الثلاث، فضلا عن مشاة البحرية وخفر السواحل، في إشارة إلى أن سيئول تتخذ موقفا متشددا من خلافها العميق مع اليابان.

يذكر أن التدريبات نصف السنوية والتي انطلقت في عام 1986، تجري عادة في شهري يونيو وديسمبر، ولكن تم تأجيل تدريبات هذا العام بسبب المخاوف الواضحة من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل مفرط مع اليابان. واحتجت اليابان التي تزعم ملكيتها لجزر دوكدو، على التدريبات.

وقالت القوات البحرية إن كوريا الجنوبية أطلقت على التدريبات اسما جديدا، وهو "حماية أراضي الوطن في بحر الشرق"، بدلا من اسمها السابق "تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو"، وهذا يعكس أهمية وحجم هذه التدريبات التي تهدف إلى تعزيز وضعية الاستعداد للدفاع عن أراضي كوريا الجنوبية في بحر الشرق، بما في ذلك ما يشمل جزر دوكدو.
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