ترامب يصف التدريبات العسكرية المشتركة بـ"غير الضرورية"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدريبات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي اختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري، بـ"غير الضرورية" وبأنها "مضيعة تامة للمال،" وذلك على الرغم من التوترات المتصاعدة في المنطقة إثر إطلاق بيونغ يانغ الأخير لصواريخ قصيرة المدى.



وأطلع ترامب الصحفيين خلال قمة الدول الصناعية السبع في فرنسا يوم الأحد، أن إطلاق الشمال للمقذوفات لا يعد خرقا للاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والذي حظر إجراء التجارب النووية واختبارت إطلاق الصواريخ الباليتسية طويلة المدى.



يذكر أن بيونغ يانغ اختبرت يوم السبت الماضي ما وصفته بأنه نظام قاذفة صواريخ متعددة وضخمة "جديدة"، ويعد هذا الإطلاق الأول من نوعه من بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين يوم الخميس الماضي، والسابع منذ 25 يوليو والذي استئنفت فيه الشمال تجاربها لإطلاق المقذوفات بعد توقف دام 17 شهرا.