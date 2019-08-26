حصة سامسونج فى اليابان تسجل أعلى مستوى منذ 6 سنوات

وصلت حصة شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية في السوق اليابانية للهاتف الذكي أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات بفضل الأداء الجيد لأحدث إصدار من سلسلة هواتفها الذكية "جالاكسي إس".



ووفقا لشركة "استراتيجي أناليتكس (SA)" للأبحاث اليوم الإثنين فإن سامسونج شحنت 600 ألف وحدة إلى السوق اليابانية خلال الربع الثاني من العام الجاري لترتفع حصتها السوقية من 8.8% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 9.8%.



وجاءت شركة أبل الأمريكية في المركز الأول مسجلة 50.8%.



وكانت حصة سامسونج في السوق اليابانية قد تجاوزت 10% في عام 2013، غير أنها تخلفت عن منافساتها الأمريكية والشركتين اليابانيتين شارب وسوني، لتنخفض إلى 5.6% و4.3% و3.4% في أعوام 2014 و2015 و2016 على التوالي.