"إبداع الإسكندرية" يقدم فعاليات ثقافية متنوعة فى سبتمبر المقبل

يقدم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر سبتمبر القادم، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تبدأ الفعاليات فى الثالث من سبتمبر القادم بندوة بعنوان "الإدمان الرقمي"، يشارك فيها الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور سيد عبد المولي رئيس قسم التطوير التكنولوجي بكلية التربية جامعة الإسكندرية.



وفي اليوم التالى، ينظم المركز ندوة ولقاء مع الشاعر محمد الشهاوى حول تجربته الإبداعية فى الشعر بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، يدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.



وفي الخامس من سبتمبر ينظم المركز بالتعاون مع مبادرة الاسكندرية للكتابة الإبداعية (أكوا)، ندوة لمناقشة رواية الأديب سعيد سالم "صعاليك الأنفوشي"،وقراءة فى كتاب إسكندرية بين الثقافة والتاريخ المصرى، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، كما يقام فى اليوم ذاته حفلا لللإنشاد الديني للشيخ محمود الحديوي، وفريق "الحادى فى مديح النبى الهادى".



ويقيم المركز ندوة فى ٦ سبتمبر، لمناقشة كتاب "ناماستي" أدب رحلات عن الهند، للكاتبة سامية على، بمشاركة الباحثة الهندية مادو باللأسواروب، والكاتبة دكتورة إيمان الزيات.



وفى العاشر من سبتمبر، ينظم ورشة عمل للرسوم المتحركة وفن الأنيميشن، تستمر لمدة ٣ أيام، تتضمن عددا من المحاضرات للتدريب على تصميم الشخصيات والأفلام وتنفيذها على أيدي متخصصين فى مجال الإنيميشن.



وفى اليوم التالى، يستضيف مركز الإبداع العرض المسرحي "حزام ناشف " تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي إبراهيم، ويستمر العرض لمدة ٣ أيام.



ويعرض المركز فى ١٤ سبتمبر فيلم "The Burial of Kojo"من دولة غانا، ضمن عروض أفلام السينما الأفريقية.



ويقام فى ١٦ سبتمبر، منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي تحت عنوان "الطاقات التقليدية والمتجددة والنووية.. الحاضر والمستقبل"، والمتحدث دكتور على عبدالنبى، خبير الطاقة النووية والنائب الأسبق لرئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما يقام حفل باليه لفريق "أفاميا".



وتقام فعاليات يوم التراث النوبي، فى ١٩ سبتمبر، تتضمن عرضا للفنون الشعبية النوبية مصاحبا لمعرض رسومات لأطفال النوبة ومنتجات ومشغولات يدوية، ومحاضرة عن كيفية الحفاظ على التراث، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس جمعية التراث النوبي بالقاهرة، وعادل موسي مسئول التراث الحضارى والطبيعي بمكتبة الإسكندرية.



كما يناقش مركز الحرية للإبداع الموروث الشعبي السكندري، وتجليات سكندريتنا الإبداعية "رتسا" فى الشعر العمودى، وشعر التفعيلة، وقصيدة النثر، وذلك بالتعاون مع مبادرة أكوا.



وفى ٢١ سبتمبر، يقام حفل بالتعاون مع المؤسسة الثقافية اليونانية بالإسكندرية وفرع تريستي بإيطاليا والسفارتين اليونانية والإيطالية، بمناسبة مرور 2200 عامًا على مدينة أكويلا الإيطالية.



كما تقام ندوة لمناقشة كتاب "الوعي بالأنثى فى الخطاب السردي المعاصر بين الأدبين العبرى والعربي"، يشارك فيها الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية، والإعلامية رباب كمال، والدكتورة إيمان أيمن، مدرس مساعد الأدب العبرى بجامعة الإسكندرية.



وفى اليوم ذاته، يعرض المركز أفلام "ما بعد الزواحف، ارتباك، شباك إزاز، عينى عليكى يا عجمى"، ضمن عروض أفلام السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يليها عرض الأفلام القصيرة يوم "رقم 8، موت مؤجل، الخيمة 56، أطفال العصافير"، ضمن أفلام سينما البحر المتوسط.



وفى اليوم التالى ينظم المركز ملتقى الحرية الشعري، بحضور الشعراء زين العابدين فؤاد، عمر حاذق، مهيمن الهواري، سامية مصطفى.



ويطلق مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ٢٦سبتمبر مشروع فنوغرافية "الفوتوغرافيا التشكيلية" بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافى.



وينظم صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان "الجديد فى جراحة التجميل"، يقدمها دكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتور حسين صابر، أستاذ جراحة التجميل بجامعة الإسكندرية.