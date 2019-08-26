الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

"إبداع الإسكندرية" يقدم فعاليات ثقافية متنوعة فى سبتمبر المقبل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:23 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يقدم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر سبتمبر القادم، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تبدأ الفعاليات فى الثالث من سبتمبر القادم بندوة بعنوان "الإدمان الرقمي"، يشارك فيها الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور سيد عبد المولي رئيس قسم التطوير التكنولوجي بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

وفي اليوم التالى، ينظم المركز ندوة ولقاء مع الشاعر محمد الشهاوى حول تجربته الإبداعية فى الشعر بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، يدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

وفي الخامس من سبتمبر ينظم المركز بالتعاون مع مبادرة الاسكندرية للكتابة الإبداعية (أكوا)، ندوة لمناقشة رواية الأديب سعيد سالم "صعاليك الأنفوشي"،وقراءة فى كتاب إسكندرية بين الثقافة والتاريخ المصرى، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، كما يقام فى اليوم ذاته حفلا لللإنشاد الديني للشيخ محمود الحديوي، وفريق "الحادى فى مديح النبى الهادى".

ويقيم المركز ندوة فى ٦ سبتمبر، لمناقشة كتاب "ناماستي" أدب رحلات عن الهند، للكاتبة سامية على، بمشاركة الباحثة الهندية مادو باللأسواروب، والكاتبة دكتورة إيمان الزيات.

وفى العاشر من سبتمبر، ينظم ورشة عمل للرسوم المتحركة وفن الأنيميشن، تستمر لمدة ٣ أيام، تتضمن عددا من المحاضرات للتدريب على تصميم الشخصيات والأفلام وتنفيذها على أيدي متخصصين فى مجال الإنيميشن.

وفى اليوم التالى، يستضيف مركز الإبداع العرض المسرحي "حزام ناشف " تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي إبراهيم، ويستمر العرض لمدة ٣ أيام.

ويعرض المركز فى ١٤ سبتمبر فيلم "The Burial of Kojo"من دولة غانا، ضمن عروض أفلام السينما الأفريقية.

ويقام فى ١٦ سبتمبر، منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي تحت عنوان "الطاقات التقليدية والمتجددة والنووية.. الحاضر والمستقبل"، والمتحدث دكتور على عبدالنبى، خبير الطاقة النووية والنائب الأسبق لرئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما يقام حفل باليه لفريق "أفاميا".

وتقام فعاليات يوم التراث النوبي، فى ١٩ سبتمبر، تتضمن عرضا للفنون الشعبية النوبية مصاحبا لمعرض رسومات لأطفال النوبة ومنتجات ومشغولات يدوية، ومحاضرة عن كيفية الحفاظ على التراث، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس جمعية التراث النوبي بالقاهرة، وعادل موسي مسئول التراث الحضارى والطبيعي بمكتبة الإسكندرية.

كما يناقش مركز الحرية للإبداع الموروث الشعبي السكندري، وتجليات سكندريتنا الإبداعية "رتسا" فى الشعر العمودى، وشعر التفعيلة، وقصيدة النثر، وذلك بالتعاون مع مبادرة أكوا.

وفى ٢١ سبتمبر، يقام حفل بالتعاون مع المؤسسة الثقافية اليونانية بالإسكندرية وفرع تريستي بإيطاليا والسفارتين اليونانية والإيطالية، بمناسبة مرور 2200 عامًا على مدينة أكويلا الإيطالية.

كما تقام ندوة لمناقشة كتاب "الوعي بالأنثى فى الخطاب السردي المعاصر بين الأدبين العبرى والعربي"، يشارك فيها الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية، والإعلامية رباب كمال، والدكتورة إيمان أيمن، مدرس مساعد الأدب العبرى بجامعة الإسكندرية.

وفى اليوم ذاته، يعرض المركز أفلام "ما بعد الزواحف، ارتباك، شباك إزاز، عينى عليكى يا عجمى"، ضمن عروض أفلام السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يليها عرض الأفلام القصيرة يوم "رقم 8، موت مؤجل، الخيمة 56، أطفال العصافير"، ضمن أفلام سينما البحر المتوسط.

وفى اليوم التالى ينظم المركز ملتقى الحرية الشعري، بحضور الشعراء زين العابدين فؤاد، عمر حاذق، مهيمن الهواري، سامية مصطفى.

ويطلق مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ٢٦سبتمبر مشروع فنوغرافية "الفوتوغرافيا التشكيلية" بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافى.

وينظم صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان "الجديد فى جراحة التجميل"، يقدمها دكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتور حسين صابر، أستاذ جراحة التجميل بجامعة الإسكندرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

استقبال رسمي وشعبي لجثمان شهيد سيناء ابن قنا

منذ حوالي 6 ساعات

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر أمني: منال الطيبي محكوم عليها غيابيًا بسبب ضربها لخادمتها

منذ حوالي 6 ساعات

طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا للجبهة الشعبية فى لبنان

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منع تامر أمين من الظهور الإعلامى

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن حكم إلغاء الهبوط من الدوري

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

9 أعراض تؤشر لانتشار السموم بجسمك

تعرف أهمية النشرة المرفقة للدواء

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

الرئيس نيوز

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقمة السبع بفرنسا

منع تامر أمين من الظهور وبلاغ للنائب العام ضده

كواليس السماح بارتداء "المايوه الشرعي" في حمامات السباحة بالفنادق

ارتفاع ضحايا سيول السودان إلى 62 قتيلا و100 جريح

منوعات

دراسة تحذر من النشاط اليومى الذى يتسبب فى وفاتك

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

«بضاعة أتلفها الهوى».. تعرف على الشخصية الحقيقية لـ«سى السيد»

الشواء يمكن أن يصيبك بالسرطان.. 10 خطوات تجنبك المخاطر

كشكول

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على ملعب رياضي في العراق

تعرف على موعد تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

جامعة عين شمس تنظم اللقاء القمى الأول لمسابقة"كأس المعرفة"

المعهد الكندي العالي "CIC" يفتح باب التقدم للعام الجامعي الجديد

إسلام سياسي

مفاجأة.. أطفال الإيزيديون المختطفون يباعون في إيران

"هيثم أبو خليل" يدعو قادة الجماعة للاستقالة

قيادي تاريخي بالإخوان: قادة الجماعة حصلوا على الأموال و"فتحوا" بيزنس

"عاصم عبدالماجد" يطالب قادة الإخوان بالاستقالة وإطلاق مبادرة


زيت وسكر

علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة

طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن

1,2 مليون تكلفة انشاء مركز الخدمات التموينية بالخارجة

التحقيق مع 9 من العاملين بـ”صحة الدقهلية”.. والسبب!

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "دمشق.. حلب" بسينما الهناجر

ورش تدريب الباليه والرسم بثقافة الجيزة

"صدى الصمت".. كوميديا سوداء بمسرح زكي طليمات

"الإنسان الطيب".. على مسرح ميامي ضمن المهرجان القومي (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك