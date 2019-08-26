ابحث مع الشرطة.. أحمد سلمان هارب من حبل المشنقة

تحرص وزارة الداخلية على نشر صور كل العناصر الإجرامية المطلوبة، وتناشد المواطنين للتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والإدلاء بأى معلومات تُساعد في القبض على هؤلاء الهاربين.



وتضم قائمة المطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا المتهم أحمد سلمان حمدان سالم، والمتهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل وهارب من السجون فى أحداث 25 يناير لعام 2011 ومطلوب القبض عليه.



وتؤكد وزارة الداخلية، إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذي يرسخ دائمًا حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هبة القانون، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية لفرض الأمن ورصد كل العناصر الإجرامية الهاربة على ذمة قضايا، وتقديمهم إلى العدالة عقابًا لهم على ما اقترفوه من جرائم.

