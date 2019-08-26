فى خدمتك.. كيف تحصل على "بدل تالف - رخصة المركبة" إلكترونيا؟

تحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين، من خلال التسهيل عليهم في إصدار العديد من المستندات الشرطية، ومن ضمن تلك الخدمات، هي خدمة "بدل تالف - رخصة المركبة":



أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".



المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

تقديم الرخصة التالفة.

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"



وتتيح وزارة الداخلية كيفية إصدار ذلك إليكترونيا عبر الرابط التالي..

https:traffic.moi.gov.egArabicPagesterms-vehicleslicense-replacement-of-damaged.aspx



يأتي ذلك تنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة في جميع إدارات الوزارة لاسيما في مجال الخدمات.