"الأمن الاقتصادى" يضبط 733 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة القطاعات، حملات موسعة لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط العديد من الجرائم خلال 24 ساعة.





أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط "417" قضية متنوعة.



وكما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط "302" قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، عن ضبط "7" قضايا متنوعة.



وفى سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط "10" قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).



وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.