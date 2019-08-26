بالصور.. مواعيد قطارات خط "القاهرة - أسوان"

تقوم هيئة السكة الحديد بالتسهيل على جمهور الركاب، وذلك من خلال توفير كافة مواعيد قطارات المتجه من القاهرة نحو أسوان، وذلك من أجل توفير خدمة سريعة للركاب من خلال الإنترنت لمعرفة المواعيد وبالتالي تسهيل الحجز.



ونشرت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مواعيد القطارات وجداول التشغيل على خط القاهرة - الأقصر - أسوان - السد العالي، وذلك للتسهيل على الركاب معرفة كافة المواعيد والقطارات المتاحة من الشركة.



ولاقى نشر مواعيد القطارات ترحيب ضخم من قبل مستقلي القطارات وذلك لسهولة معرفة مواعيد الرحلات، وبالتالي التقليل من تواجد الركاب على منافذ بيع التذاكر من أجل معرفة مواعيد القطارات.