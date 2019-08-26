المترو: توفير سلات المهملات ساعد على وجود مستوى نظافة عالية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عن تكثيف تواجد سلات المهملات داخل كافة محطات المرفق، وذلك حرصا من الشركة على توفير مستوى عالي من النظافة.



وأكدت شركة مترو الأنفاق، أن توفير سلات المهملات داخل المحطات الثلاثة في المترو، ساعدت بصورة أساسية في نظافة المرفق، وذلك بسبب قيام بعض الركاب بإلقاء القمامة في المحطات أو داخل القطارات مما ينتج عنه تشوه المظهر العام داخل المرفق.



وأشارت الشركة إلى أن مرفق مترو الأنفاق، يعتبر واحد من أكثر المرافق التي يتردد عليها عدد ضخم من جمهور الركاب، وهو ما يتطلب توفير خدمات مميزة لهم والحصول على كافة احتياجات الركاب.