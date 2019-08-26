فى خدمتك.. كيف تصدر رخصة بدل فاقد للمركبات؟

تحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين، من خلال التسهيل عليهم في إصدار العديد من المستندات الشرطية، ومن ضمن تلك الخدمات، خدمة "بدل فاقد - رخصة المركبة"، ويتطلب ذلك الأوراق التالية:



- تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميًا ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم مركز الشرطة المختص.

- وجودة شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.



المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"



كما يأتي ذلك تنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة في جميع إدارات الوزارة لاسيما في مجال الخدمات.