مباحث التموين تضبط 133 طن صابون سائل مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مسئول مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (131،350) مائة وواحد وثلاثون طن وثلاثمائة وخمسون كيلو جرام مواد خام (سيلفونك- ماء نار- جلسرين- مستلزمات إنتاج "بدون مستندات مجهولة المصدر")، (2) إثنان طن "منظفات صناعية، صابون سائل" منتج نهائى، مستخدمًا فى ذلك خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها بيانات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.