رفعت حتاتة: تعقيم القطارات بصورة مستمرة وتنظيفها أثناء الرحلات

قال المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، إنه أصدر تعليمات مشددة بشأن الالتزام بتوفير أعلى مستوى من النظافة للقطارات، خاصة خلال موسم الصيف وزيادة سفر الركاب بالقطارات.



وأضاف "حتاتة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه شدد على ضرورة تعقيم كافة القطارات وذلك بسبب سفر الركاب عبر المرفق بصورة مكثفة، وهناك بعض التصرفات الخاطئة من الركاب التي ينتج عنها تواجد بعض الحشرات داخل القطارات مثل "القوارض".



وأشار رئيس الشركة إلى أن تعقيم القطارات بصورة مستمرة وتنظيفها أثناء الرحلة، سوف يساهم في القضاء على تلك الحشرات وهو ما ينتج عنه توافر خدمة مميزة لجمهور الركاب.