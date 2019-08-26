تأجيل أقساط ترفيق الأحياء بمدينة العاشر من رمضان

كلف المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بسرعة الانتهاء من ترفيق الأحياء الشرقية بالمرحلة الخامسة بالمدينة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، إنه تم التنبيه علي المختصين نحو العرض علي اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لتأجيل الأقساط التي تستحق يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ إلى ١ يناير٢٠٢٠.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بسبب الانتهاء من أعمال المرافق لهذه الأحياء ابتداءا من الحي ٢٥، وباقي الأحياء الشرقية للمدينة.



وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه سيتم الإعلان رسميًا، اليوم الإثنين، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩، فور اعتماد اللجنة العقارية الفرعية قرار التأجيل.