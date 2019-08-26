كيف واجهت السكة الحديد التكدس على منافذ بيع التذاكر؟

تعكف هيئة السكة الحديد على تطوير وتجديد كافة المحطات الموجودة لديها وذلك من أجل توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب المتردد على المرفق بصورة مستمرة، الأمر الذي يحتاج لتطوير كافة الخدمات لسد حاجة المواطنين.



في هذا الصدد تقوم هيئة السكة الحديد، بالعمل على تطوير منافذ البيع التابعة لها فى المحطات وتزويد المحطات الرئيسية بمزيد من المنافذ وذلك لتقليل من التكدسات التي تحدث أمام شبابيك التذاكر بسبب كثرة المواطنين على استقلال المرفق.



كما تقوم هيئة السكة الحديد، بإتاحة الحجز عبر الهاتف المحمول، وذلك من أجل تقليل البيع التقليدي مما ينتج عنه تكدس أمام شبابيك التذاكر تسبب إزعاج المواطنين.

