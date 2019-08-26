انفجار غاز يتسبب فى تدمير مبنى بماريلاند الأمريكية

وقع انفجار غاز في ولاية ماريلاند، شرقي الولايات المتحدة، يوم الأحد، متسببًا بأضرار بالغة في جزء من مبنى يحوى مكاتب ومركزا للتسوق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الانفجار تسبب أيضا بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، ما أثر على العديد من الشركات القريبة.



وقال المسؤولون، إن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت الشرقي في كولومبيا بولاية ماريلاند.



وحسبما افاد موقع "ديلي ميل" قال كالفين باور، الرئيس التنفيذي لمقاطعة هوارد في بيان، " لقد كان قويا لدرجة سمعته مجتمعات تبعد بضعة أميال".



ووفقا لمركز الإطفاء وخدمات الطوارئ في مقاطعة هوارد، فإن رجال الشرطة والأطفاء قد تلقوا قبل حوالي 30 دقيقة من وقوع الانفجار مكالمات هاتفية بشأن تسرب محتمل للغاز، للتأكد من عدم وجود مبان مجاورة مأهولة بالسكان.



وقال باور: " لحسن الحظ لم يكن هناك أحد في المبنى ولم ترد تقارير عن إصابة أشخاص في ذلك الوقت، نتيجة لسلوك هؤلاء وحدوث الانفجار صباح الأحد".