مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال فى مدينة البيرة

اندلعت مواجهات منذ قليل بين شبان وقوات الاحتلال في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.



فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية قبل قليل، حيث اعتقلت شابين آخرين من منزليهما في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، وذلك عقب يومين من اعتقال شقيقهما.



فيما اعتقلت قوة خاصة تابعة للاحتلال الطالب بجامعة بيرزيت، والأسير المحرر ربحي كراجة من منزله شمال غرب الله، وأسير محرر آخر من بلدة كوبر.



