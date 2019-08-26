ضبط سائق بحوزته 2 طن أسماك مجهولة المصدر فى الدقهلية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والعمل على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط قائد سيارة نقل دائرة مركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية لحيازته (2،500)إثنان طن وخمسمائة كيلو جرام "أسماك مجمدة" دون مستندات ومجهولة المصدر.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.