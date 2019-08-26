الإمارات: ارتباطنا بالسعودية وجودى وشامل

أكدت دولة الإمارات، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية، في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة، وأن ارتباط الدولة بالمملكة هو ارتباط وجودي، وأكثر شمولًا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة.



وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية: "إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".



وأضاف قرقاش: "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولًا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".



من جهة أخرى، بحثت كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في الرياض، بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، وعدد من المنظمات الأممية والإنسانية، آليات تنفيذ مبادرة الوصول إلى اليمن، عبر دعم المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات، واستخدام الموانئ والمنافذ المخصصة في اليمن والمملكة العربية السعودية لإيصال المساعدات، واستعرض الاجتماع الانتهاكات والتجاوزات الحوثية على مقدرات الشعب اليمني، والتي بلغت 6000 انتهاك موثّق بعد اتفاقية استوكهولم.