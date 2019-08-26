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عالم

وزير التعليم البرازيلى يوجّه إهانات لماكرون

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:15 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات
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تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقود حملة دولية للضغط على الرئيس البرازيلي على خلفية الحرائق المشتعلة في غابة الأمازون وسبل مكافحتها، لسيل من الإهانات على "تويتر"، لا سيّما من قبل وزير التعليم البرازيلي.

وقال الوزير أبراهام وينتروب، في تصريحات له: "إن ماكرون ليس على مستوى هذا النقاش، إنه يسعى للحصول على دعم اللوبي الزراعي الفرنسي"، وذلك في إشارة إلى معارضة الرئيس الفرنسي للمصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتحالف "ميركوسور" الاقتصادي الأمريكي الجنوبي.

بدوره أطلق أولافو دي كارفاليو، الكاتب البرازيلي الذي يعيش في الولايات المتحدة، والمعلم الروحي للرئيس جايير بولسونارو، على ماكرون اسم "ماكروكون" وروج له على "تويتر".

وتبنى بولسونارو على صفحته الرسمية في فيسبوك تعليقًا يسخر من بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي البالغة 66 عامًا.

وكان إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، وهو نائب ومرشّح لتولي منصب سفير البرازيل في واشنطن، قد أعاد الجمعة تغريد فيديو لأعمال عنف خلال تظاهرات لحركة "السترات الصفراء" في فرنسا.

وقد صبّت حرائق الأمازون الزيت على النار في العلاقات المتوترة بين فرنسا والبرازيل منذ وصول بولسونارو اليميني المتطرّف إلى الرئاسة البرازيلية.

وكان بولسونارو قد أثار أواخر يوليو استياء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته لبرازيليا بإلغاء لقائه معه، وقد نشر بثا مباشرًا على "فيسبوك" لقص شعره في الموعد المحدد للقاء الذي ألغاه بسبب "تضارب في جدول المواعيد".

ومؤخرًا وعلى خلفية حرائق غابة الأمازون، اتّهم بولسونارو ماكرون بأنه صاحب "عقلية استعمارية" ردًا على اتّهام الرئيس الفرنسي له بأنه "كذب" بشأن تعهّدات البرازيل في ما يتعلّق بالتغير المناخي.
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