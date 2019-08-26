ضبط 15 طن زيوت مجهولة المصدر فى الخانكة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية) لحيازته (4،380) أربعة أطنان وثلاثمائة وثمانون كيلو جرام "زيت طعام" منتج نهائى، معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، (10) عشرة أطنان "زيت طعام" تحت التجهيز معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر سابق الاستخدام وإعادة تنقيتها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات شركات أخرى، لطرحها للبيع للجمهور.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.