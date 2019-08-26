اليوم.. لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار فى شبوة

تبدأ لجنة مشتركة سعودية إماراتية اليوم الإثنين عملها فى معالجة الأوضاع والأحداث، وتثبيت وقف إطلاق النار فى محافظة شبوة، بجانب استكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.



جاء ذلك وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مؤكدا أن القيادة المشتركة للتحالف تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.



وطالب المالكي كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.