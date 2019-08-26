كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا

تعكف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، على سرعة تنفيذ محاور على النيل في صعيد مصر، من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة تساعد فى توفير مزيد من الرخاء.



ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن محور سمالوط الذي يعد واحد من أبرز المحاور على النيل والتي تتمثل في الآتي:



- يبلغ طول محور سمالوط الحر 24 كم وعرضه 21 متر.



- وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه.



- يساعد محور سمالوط في الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.



- ويعتبر محور سمالوط واحد من أهم المحاور في محافظة المنيا لأنه محورًا حرًا.



- كما يتكون محور سمالوط من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا.



- وتتضمن أعمال محور سمالوط 19 نفقًا و2 بربخط.



- طرق ومداخل محور سمالوط مخطط الانتهاء منه في 30 6 2020.