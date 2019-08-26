بيان سعودى إماراتى حول الأوضاع فى اليمن

أعلنت الحكومتين السعودية والإماراتية انطلاقا من مسئوليتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.



وأعربت كلا من السعودية والإمارات عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف الإمارات.



جاء ذلك وفقا لبيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة.



وشددت حكومتا البلدين على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما تطالب بسرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.