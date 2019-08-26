ضبط 3 متهمين بحوزة أحدهم بندقية فى الضبعة

نجح رجال مباحث قسم شرطة الضبعة، في ضبط 3 متهمين بحوزة كلا منهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين، كما تم ضبط سلاحًا ناريًا بحوزة أحدهم.



تلقي اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط "هشام س ا" مواليد 1987، عاطل، مقيم في مطروح أثناء استقلاله سيارة ماركة فيرنا دون لوحات معدنية وبحوزته سلاحًا ناريًا، عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم وعدد من الطلقات ذات العيار وطربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 250.



كما تم ضبط "رمضان م م"- 20 سنة، عاطل، مقيم في مطروح و"محمد ع ا" 20 سنة، عاطل، مقيم في مطروح وبحوزتهما 12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 160 جرامًا، أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.