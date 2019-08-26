حبس عصابة سرقة "الموبايلات" فى حلوان

أمرت النيابة العامة بحلوان حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجد خدمات أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان بامتداد شارع عبد الرحمن دائرة القسم، استغاث بهم طالب، وقرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بشخصين يستقلان "توك توك" قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.



وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما، وذلك أثناء استقلالهما "توك توك "والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وكذا هاتفان محمول "مجهولان المصدر".



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأقرا المجني عليهما الثاني والثالث بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.