أتلانتا يواصل ما بدأه الموسم الماضى بانتصار مثير

واصل أتلانتا ما بدأه الموسم الماضي وحقق فوزا مثيرا في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ عوض تأخره بهدفين ليهزم مستضيفه سبال 3-2.



ووجد الفريق القادم من برجامو، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة هذا الموسم بعد حصوله على المركز الثالث الموسم الماضي، نفسه متأخرا بهدفين في أول نصف ساعة بعد هدفين من فيدريكودي فرانشيسكو وأندريا باتانيا.



وبدأ روبن جوسينس الانتفاضة قبل نهاية الشوط الأول عندما حول برأسه في المرمى تمريرة هانز هاتبور العرضية عند الزاوية البعيدة وقام الوافد الجديد لويس موريل بالباقي بهدفيه في الشوط الثاني.



وعادل مهاجم كولومبيا، المنضم من أشبيلية، النتيجة بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 70، ثم سجل هدف الفوز بعد ست دقائق أخرى عندما وصلته محاولة فاشلة من دفاع سبال لإبعاد الكرة.