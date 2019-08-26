فيلم "أنجيل هاز فولِن" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والإثارة "انجيل هازفولِن" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.



وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر، ومورجان فريمان، وجادا بينكيت سميث، ولانس ريديك، إيرادات بلغت 25. 21 مليون دولار.



وتراجع إلى المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا "جود بويز"، والذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب تريمبلاي، وكيث إل ويليامز، وبرادي نون، محققًا إيرادات بلغت 11.75مليون دولار.



وجاء في المركز الثالث فيلم الدراما "أوفركمر"، والذي يشارك في بطولته أليكس كندريك وشاري ويدمان وبريسيلا شيرر، محققًا إيرادات بلغت 8.2 مليون دولار.



واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر، وسيث روجن، وبيونسيه، محققًا إيرادات بلغت 15. 8 مليون دولار.



وحل في المركز الخامس فيلم "فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو"، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون، وجيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وهيلين ميرين، محققًا إيرادات بلغت 8.14 مليون دولار.