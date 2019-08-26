اليوم.. محاكمة 9 متهمين فى قضية "أحداث الموسكى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الموسكي".



تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم باستعراض القوة، واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعي أحمد مختار حسين، وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.



وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة، وأُحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات، وقامت بدورها بإحالتهم لمحاكمة عاجلة.