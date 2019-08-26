مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

لقي سائق مصرعه بينما أصيب شخص آخر، إثر وقوع حادث تصادم بالقرب من قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي وفر قائده هربا عقب وقوع الحادث.



وأسفر الحادث عن مصرع "محمد علي حجاج" 38 سنة، مقيم بقريه لقانة بمركز شبراخيت، كما أصيب "أحمد علي عبدالقادر" 37 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام والمصاب لذات المستشفي لتلقي العلاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق الجرار، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.