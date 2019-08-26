اتحاد العاصمة يتجاوز بطل النيجر ليتقدم فى دورى أبطال أفريقيا

تأهل اتحاد العاصمة إلى الدور الثاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على سونيدب بطل النيجر في إياب الدور الأول باستاد الخامس من يوليو.



وتقدم اتحاد العاصمة عن طريق أيمن محيوص في الدقيقة 26 والليبي مؤيد اللافي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء قبل أن يقلص سونيدب الفارق بهدف سجله مصطفى خيراوي مدافع الفريق الجزائري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59.



لكن اتحاد العاصمة أكد انتصاره بالهدف الثالث بعد خمس دقائق أخرى عن طريق وليد عرجي ليضرب فريق المدرب بلال دزيري موعدا مع جورماهيا الكيني الشهر المقبل عقب تفوقه 5-2 في النتيجة الإجمالية.



كما صعد الهلال السوداني إلى الدور الثاني بعدما استفاد من قاعدة الهدف خارج الأرض ليتفوق على رايون سبورت الرواندي عقب تعادلهما إيابا في أم درمان بدون أهداف اليوم الأحد والتعادل 1-1

في الذهاب في كيجالي.



ويلتقي الهلال في الدور الثاني مع البطل السابق إنيمبا النيجيري.

