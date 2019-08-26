اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين فى "أحداث ماسبيرو الثانية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.



وصدر القرار، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.