"بومبيو" يؤكد لـ"نتنياهو" دعم أمريكا لإسرائيل فى مواجهة الحرس الثورى الإيرانى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعم بلاده للعمليات الإسرائيلية فى سوريا الهادفة لمواجهة تهديدات الحرس الثوري الإيراني.



وأكد "بومبيو" خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو، مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيلى فى الدفاع عن نفسها من التهديدات التى يمثلها الحرس الثورى الإيرانى، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تنفيذ هذه الإجراءت.



وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته مساء أمس الأحد، بأن الطرفان بحثا كيف تقوم إيران بتعزيز مواقعها في سوريا من أجل تهديد إسرائيل وجيرانها.



من جانبه شدد نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني التي تهدد إسرائيل أينما كانت.



وشنت طيران الاحتلال الإسرائيلى قصفا عنيفا على الأراضى السورية مساء السبت، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.