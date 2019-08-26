شهر فقط يفصل أول رائد فضاء إماراتى عن رحلته إلى محطة الفضاء الدولية

يفصل أبو ظبي شهر واحد فقط عن إرسال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة من المقرر انطلاقها في 25 أكتوبر المقبل.



وتأتي الرحلة ضمن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الذي أطلقه، عام 2017، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.



ويجري الطاقم الرئيس والاحتياطي العديد من التجارب الطبية، لمقارنة النتائج قبل وبعد المهمة، ومنها تجربة التوازن والتكيف الحسي والتحكم بالحركة.



ونشر رائد الفضاء الإماراتي مجموعة من الصور على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وعلق عليها قائلا إنها التحضيرات الأخيرة للتجارب العلمية.



وأفاد بأن المختصين يأخذون عينات أولية سوف تتم مقارنتها بنتائج فحوصات بعد المهمة، مشيرا إلى أن هذه التجارب شملت التوازن، والتحكم الحركي، ووظائف القلب، وكثافة العظام.



من جهتها، نشرت الخارجية الأمريكية تغريدة على "تويتر" أرفقتها بصورة لرائد الفضاء الإماراتي، وعلقت قائلة: "يفصل دولة الإمارات شهر واحد لإرسال هزاع المنصوري، أول إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.. نتمنى له كل التوفيق!".



جدير بالذكر أنه وفي إطار تلك الاستعدادات، قام الرائدان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، في شهر يوليو 2019، بقياس بزتي الفضاء الخاصتين بهما، في شركة "زفيزدا" (Zvezda) الروسية لصناعة بزات الفضاء، حيث يقوم الرائدان بتجربة هذه البزات في ظروف ضغط خاصة.



تجدر الإشارة إلى أن تحضير رائد الفضاء لارتداء البزة الفضائية يستغرق نحو ساعتين.