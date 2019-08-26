445 حالة لطلبات تقنين الأراضى فى أسوان

وجه محافظ أسوان، الأجهزة المعنية بإتخاذ إجراءات صارمة ضد من لم يسدد رسوم الفحص الخاصة بطلبات التقنين التي قدمها أصحاب واضعي اليد في الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



وشدد المحافظ، على أنه في حالة عدم السداد في أسرع وقت ستتعرض هذه الحالات لإدراجها ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها والعمل على سرعة استرداد الأراضي المتعدى عليها سواء كانت على أراضى البناء أو الزراعية لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبي الأراضي بوضع اليد على شبر من أرض مصر.



ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها محافظة أسوان لحالات التقنين طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع.



واستعراض المحافظ في اجتماعه مع عدد من المسئولين اليوم الجهود المبذولة من إجراءات حالات التقنين والتصالح بعد وصول المتقدمين إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضي الدولة منهم 1421 حالة تم الانتهاء من معاينتها وجارى دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيدًا لتحرير عقود لهم.