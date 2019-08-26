تنفيذ 1903 أحكام قضائية مختلفة بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من تنفيذ 1903 أحكام قضائية مختلفة، خلال حملة أمنية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بمراكز ومدن المحافظة حيث تم ضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح حملة أمنية ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1903 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



تم ضبط المتهمين الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهمين المضبوطين.