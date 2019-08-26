أنباء عن تقدم رئيس أبخازيا الحالى فى انتخابات رئاسة الدولة

يتقدم الرئيس الحالي لجمهورية أبخازيا، راؤول خاجيمبا، في انتخابات رئاسة الدولة التي جرت في الجمهورية.



و كشفت نتائج فرز الأصوات في 97% من مكاتب الاقتراع، أن خاجيمبا يحظى بشعبية كبيرة وبدعم بنسبة 26.58% من الناخبين، وذلك بحسب المعلومات الواردة من مراقبي أحد المرشحين، وهو ألخاس كفيتسينيا.



و بحسب معطيات المراقبين أيضا، فإن أوليغ أرشبا، نائب وزير الخارجية سابقا، حصد 24.86% من الأصوات، مقابل 24.61% لدى ألخاس كفيتسينيا، زعيم حزب "أمتساخارا" المعارض.



ولم تنشر لجنة لانتخابات المركزية أي نتائج أولية رسمية من التصويت.