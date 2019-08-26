الإعلام العبرى: إصابة مستوطنين عقب إطلاق الصواريخ من غزة

زعمت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الإثنين، إصابة 6 إسرائيليين إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.



ووفقا لإذاعة ريشت كان العبرية، أصيبت مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما بجروح طفيفة جراء سقوطها وهي في طريقها إلى الملاجئ، وإصابة 6 آخرين.



فيما ذكرت قناة كان العبرية أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ بإتجاه مستوطنات الغلاف من قطاع غزة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منهم.