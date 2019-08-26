إزالة 614 مخالفة مرافق وتعدى على النيل بالمنيا

نجحت حملة أمنية (إزالات) بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع في ضبط وإزالة 594 مخالفة مرافق عامة و10 مخالفات مسطحات مائية و10 حالات تعدي على نهر النيل، بمجموع 614 مخالفة.



كانت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن تحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد نجحت في ضبط وإزالة 594 مخالفة مرافق عامة تمثلت في مخالفات محال تجارية وورش صناعية وباعة جائلين وتعديات علي حرم الطريق العام ووجود تشوينات هدم أو مواد بناء.



كما أزالت الحملة 10 حالات تعدي على نهر النيل سواء بالبناء على ضفاف الشاطئ أو إلقاء مخلفات وتلويثه، كما تم ضبط 10 مخالفات مسطحات مائية منها مخالفات تتعلق بالري أو بالصيد الغير قانوني (الجائر) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومرتكبي هذه المخالفات.