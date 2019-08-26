الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

رئيس مجلس الأمة الكويتى يوضح مسألة الوضع الصحى لأمير البلاد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.

وقال "الغانم"، في تصريحات له، ردا على تدوينات عديدة تناولت موضوع صحة الأمير: "مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري منذ ثلاثة أيام".

وأضاف الغانم: "ولمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا عن ما أكده الديوان الأميري أن سموه بصحة وعافية".

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي: "أنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين ما كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا وألا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة".

وأكد الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الحالي، أن الشيخ الصباح، البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من "عارض صحي" لكنه تعافى منه، إلا أن هذا الإعلان لم ينهي الشائعات حول الموضوع.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يوافق على بيع "صلاح" مقابل 250 مليون يورو

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر أمني: منال الطيبي محكوم عليها غيابيًا بسبب ضربها لخادمتها

منذ حوالي 10 ساعات

دوراتي: لم أطلب مليوني يورو من الأهلي.. وهذه تفاصيل مكالمة مدير التسويق

منذ حوالي 17 ساعة

إنذار رسمي لوزير الاتصالات لحجب موقع اليوتيوبر "أحمد حسن وزينب"

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منع تامر أمين من الظهور الإعلامى

أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن حكم إلغاء الهبوط من الدوري

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

9 أعراض تؤشر لانتشار السموم بجسمك

تعرف أهمية النشرة المرفقة للدواء

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

الرئيس نيوز

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقمة السبع بفرنسا

منع تامر أمين من الظهور وبلاغ للنائب العام ضده

كواليس السماح بارتداء "المايوه الشرعي" في حمامات السباحة بالفنادق

ارتفاع ضحايا سيول السودان إلى 62 قتيلا و100 جريح

منوعات

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

«بضاعة أتلفها الهوى».. تعرف على الشخصية الحقيقية لـ«سى السيد»

الشواء يمكن أن يصيبك بالسرطان.. 10 خطوات تجنبك المخاطر

كشف محتويات "حقيبة سرية" تصطحبها الملكة إليزابيث خلال السفر

كشكول

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على ملعب رياضي في العراق

تعرف على موعد تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

جامعة عين شمس تنظم اللقاء القمى الأول لمسابقة"كأس المعرفة"

المعهد الكندي العالي "CIC" يفتح باب التقدم للعام الجامعي الجديد

إسلام سياسي

مفاجأة.. أطفال الإيزيديون المختطفون يباعون في إيران

"هيثم أبو خليل" يدعو قادة الجماعة للاستقالة

قيادي تاريخي بالإخوان: قادة الجماعة حصلوا على الأموال و"فتحوا" بيزنس

"عاصم عبدالماجد" يطالب قادة الإخوان بالاستقالة وإطلاق مبادرة


زيت وسكر

علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة

طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن

1,2 مليون تكلفة انشاء مركز الخدمات التموينية بالخارجة

التحقيق مع 9 من العاملين بـ”صحة الدقهلية”.. والسبب!

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "دمشق.. حلب" بسينما الهناجر

ورش تدريب الباليه والرسم بثقافة الجيزة

"صدى الصمت".. كوميديا سوداء بمسرح زكي طليمات

"الإنسان الطيب".. على مسرح ميامي ضمن المهرجان القومي (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك