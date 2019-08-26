تحليق مكثف لطيران الاحتلال فى أجواء قطاع غزة

يشهد قطاع غزة الآن تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة، وسط حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين خوفا من تصعيد جديد.



وقبل قليل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة، مدعيا أن المقاومة أطلقت صواريخ من قطاع غزة بإتجاه المستوطنات الإسرائيلية.