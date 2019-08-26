حكومة "هن".. المرأة تحصد المناصب الوزارية والمقاعد النيابية فى 2019

لم يعد تمكين المرأة مجرد شعارات تتردد هنا أو هناك وإنما بات توجهًا بفرض نفسه وبقوة على أداء الحكومة المصرية التي شهدت تحولا إيجابيا ملحوظا فيما يخص تصعيد القيادات النسائية وتأهيلهن لشغل مناصب قيادية شتى بدواوين عموم الوزارات والمجالس النيابية والسلك الأكاديمي والقضائي.



هذا التحول الإيجابي نحو تمكين المرأة أظهرته عدد من المؤشرات التي أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا، حول ارتفاع تسبة تمثيل المرأة بين شاغلي الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة إلى 44.5%، وتخطي هذه النسبة الـ50% في 13 محافظة وأبزرها السويس 69%، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بعد أن كانت 2% فى سنة 2013، ووصلت نسبة السيدات في الحقائب الوزارية إلى 25%، بعد أن كانت هذه النسبة 20% سنة 2017 و6% فقط سنة 2015.



أيضًا أعطي إسناد حقيبة وزارة التخطيط لسيدة هي واحدة من القامات الأكاديمية الكبيرة ضمن 7 وزيرات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، دفعة كبيرة لملف تمكين المرأة، لتشهد الوزارة أعلى نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، لعل أحدثها قرار وزيرة التخطيط بتعيين مشيرة كرارة، معاونًا لوزير للسياسات الاقتصادية لمدة وهي أحد الوجوه الشابة داخل الوزارة عملت كمحلل اقتصادي بمكتب نائب وزيرة التخطيط منذ عام 2015.



ومع تولي وزيرة التخطيط منصبها في 2017، بدء تصعيد عدد من الكوادر النسائية داخل ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها، حيث عينت الدكتورة غادة لبيب نائبا لوزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، كما تم اختيار الدكتورة شريفة شريف في مايو 2018 لشغل منصب المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، بالإضافة لعملها رئيس مركز الحوكمة.



وفي نهاية 2017، أسندت الوزيرة مهمة إدارة مشروع رواد 2030 التابع للوزارة الى واحدة من انشط كوادرها النسائية داخل الوزارة وهي الدكتورة غادة خليل التي شغلت فيما بعد أيضًا منصب مدير المكتب الفني للوزارة.



ومن بين الأسماء التي جرى تصعيدها مؤخرا كانت الدكتورة هويدا بركات، التي شغلت منصب رئيس وحدة التنمية المستدامة والمختصة بإدارة ملف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وفي أبريل الماضي، صدر قرار وزاري بتعيين اثنين من المعاونين الشباب لمدة عام منهما أميرة حسام معاونة لوزير التخطيط لشئون التنمية الإدارية.



واتساقا مع ما سبق، دشنت الوزارة في أكتوبر الماضي برنامجًا لتأهيل وإعداد القيادات النسائية بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة، ثم أطلقت المرحلة الثانية منه قبل ايام مطلع الشهر الجاري.



كما ارتفعت نسبة تمثيل الإناث بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخير.



وفي هذا السياق، ينفذ المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، برنامج لتدريب القيادات النسائية بالتعاون مع جامعة ميزوري، والذي يستهدف السيدات العاملات بالوزارات المختلفة.



ويدور التدريب حول تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة.