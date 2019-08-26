بعد الغارات على سوريا.. اجتماع للكابينت الإسرائيلى اليوم

عقب التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى وشن غارات على الأراضى السورية، وسقوط طائرات إسرائيلية مسيرة فى الجنوب اللبنانى، يعقد "الكابينت" المجلس الوزراى المصغر، اجتماعا طارئا، اليوم الإثنين، لمناقشة التصعيد على جبهتى الشمال والجنوب.



وأفادت القناة 13 العبرية بأن اجتماع للكابينت سيكون صباح اليوم وذلك لمناقشة التصعيد الأخير فى الشمال والجنوب.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى قصفا عنيفا على الأراضى السورية، زاعمًا أنها مواقع لفيلق القدس التابع لإيران، أسفر القصف عن مقتل عنصرين من حزب الله وجندى إيرانى.



كما وقعت طائرة مسيرة وانفجرت أخرى جنوب لبنان معقل حزب الله، أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة عناصر من حزب الله اللبنانى.