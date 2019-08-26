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لايف ستايل

شاهد.. أجمل إطلالات إميليا ويندسور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:30 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تعتبر إميليا ويندسور _هي ابنة عم الأميرين ويليام وهاري_ رمز للأناقة بالبيت الملكي، حيث تحتفل بعيد ميلادها الرابع والعشرين بشهر أغسطس، لذا نرصد أجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء، وفقًا لـ موقع Hellomagazine.

وتتميز إطلالاتها بالعصرية والأناقة، حيث ظهرت بالفستان الأسود الأنيق بأغسطس 2019 من دار سومرست مع اقتناء مجوهرات جريئة وحقيبة صغيرة أنيقة.

كما تم التقاط صورة لها بفستان على الطراز الستينيات مع كعب أبيض وحقيبة من ديور سرج.

أما في يونيو 2019 وخلال المعرض الصيفي للأكاديمية الملكية للفنون في بيرلينجتون هاوس، ارتدت فستان باستيل من ستيلا مكارتني وحقيبة زرقاء ومجموعة من المجوهرات الذهبية.

كان حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور هو الحدث الصيفي لعام 2019 وسرقت أميليا الأضواء في ثوب قرنفلي لافت للنظر.

كذلك أثارت أميليا الإعجاب بأسبوع الموضة بباريس عندما ارتدت جيبة بإطلالة مختلفة عن كافة إطلالاتها مما آثار إعجاب الكثيرين.
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