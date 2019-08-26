أضرار السجائر الإلكترونية على الصحة

قدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لحظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، وذلك بعدما تم الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، والتي وقعت بسبب مرض خطير في الجهاز التنفسي.



وفي هذا السياق، رصد موقع health أضرار السجائر الإلكترونية:

تزيد العلامات المبكرة لأمراض القلب أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

هناك ضرر ناتج أيضًا عن نكهات السجائر الإلكترونية، حيث تعمل على تقليل مستويات أكسيد النيتريك فى الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر عرضة للتورم أو التجلط.

تساعد في الإصابة بحساسية الجهاز التنفسي، وذلك بسبب احتواء السجائر الإلكترونية على عنصري "جليكول البروبيلين" و"الجليسرول" بنسب عالية.